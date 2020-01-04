Под Воронеже автомобиль отказался катать своего похитителя

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:44:27+03:00

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В Семилуках сотрудники полиции задержали похитителя авто у местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 4 января.

Так, накануне в полицию обратился 18-летний горожанин. Он рассказал, что его ВАЗ-2103 угнали. Правоохранители начали поиски.

Оказалось, что ночью 2 января 17-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель пришел к дому по улице 25 лет Октября. Он знал о том, что там припаркован автомобиль его знакомому. Автомобиль был не закрыт и его можно завести, соединив провода зажигания, поэтому молодой человек решил покататься на нем. Однако машина была неисправна и на одной из улиц города заглохла. После этого парень сбежал.

Местного жителя задержали. В отделе полиции он признал вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU