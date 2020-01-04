В Воронежской области шесть человек пострадали в столкновении иномарок

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:46:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Грибановском районе на 614 км автодороги «Каспий» столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 4 января.

По предварительным данным, накануне, 3 января, в 7.15 «Хендай Солярис» под управлением 40-летнего мужчины влетел в «Фольксваген Гольф», за рулем которого был 26-летний житель Волгоградской области.

В результате ДТП шесть человек госпитализировали. В больнице оказались водители авто, 49-летняя пассажирка «Хендай Солярис», а также пассажиры «Фольксваген Гольф»: 22-летняя жительница Тулы, 40-летний житель Волгограда и 44-летний житель Мурманска.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области за сутки зарегистрировано 60 ДТП, из них в областном центре – 40, на федеральных трассах - три, в районах области – 17. В одном ДТП травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU