В Воронеже загорелось общежитие: эвакуировали 80 человек
В Воронеже загорелось общежитие ВГУ на улице Хользунова, 44. Пожар произошел на пятом этаже здания. Об этом «Комсомолке» рассказал читатель.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, вызов поступил в службу в 9.46. В комнате на площади 20 кв.м. загорелась мебель.
- Эвакуировали порядка 80 человек. Четверых вытаскивали из задымленной зоны в масках спасаемого. По предварительной информации, пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.
На месте пожара работают 12 единиц техники и 50 огнеборцев. В общежитии проводят обследование. Причины пожара устанавливаются.
Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU