В Воронеже загорелось общежитие: эвакуировали 80 человек

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:51:21+03:00

В одной из комнат загорелась мебель

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В Воронеже загорелось общежитие ВГУ на улице Хользунова, 44. Пожар произошел на пятом этаже здания. Об этом «Комсомолке» рассказал читатель.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области, вызов поступил в службу в 9.46. В комнате на площади 20 кв.м. загорелась мебель.

- Эвакуировали порядка 80 человек. Четверых вытаскивали из задымленной зоны в масках спасаемого. По предварительной информации, пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.

На месте пожара работают 12 единиц техники и 50 огнеборцев. В общежитии проводят обследование. Причины пожара устанавливаются.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU