В воронежском парке горожане заметили «Пегаса»
В Центральном парке Воронежа горожане заметили необычного белого коня. На спине у животного были прикреплены огромные крылья. Лошадь за вожжи водил по бывшему «Динамо» хозяин. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 3 января.
Из-за крыльев конь напомнил местным жителям персонажа древнегреческой мифологии Пегаса. Животное было любимцем муз. По преданию, он создал ударом своего копыта священный источник — Гиппокрен. Это случилось во время участия девяти муз в конкурсе с девятью дочерьми Пьера на горе Геликон.
Кому-то из воронежцев идея понравилась. Горожане отметили, что в живую конь смотрится забавно и похвалили хозяев. А кто-то посчитал эксперимент издевательством.
- Бедные животные. Что только с ними не делают, - написала в комментариях к посту местная жительница.
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ИСТОЧНИК KP.RU