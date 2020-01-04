2020-01-04T09:09:35+03:00
Общество

В воронежском парке горожане заметили «Пегаса»

Необычный конь удивил местных жителей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Центральном парке Воронежа горожане заметили необычного белого коня. На спине у животного были прикреплены огромные крылья. Лошадь за вожжи водил по бывшему «Динамо» хозяин. Снимок опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 3 января.

Из-за крыльев конь напомнил местным жителям персонажа древнегреческой мифологии Пегаса. Животное было любимцем муз. По преданию, он создал ударом своего копыта священный источник — Гиппокрен. Это случилось во время участия девяти муз в конкурсе с девятью дочерьми Пьера на горе Геликон.

Кому-то из воронежцев идея понравилась. Горожане отметили, что в живую конь смотрится забавно и похвалили хозяев. А кто-то посчитал эксперимент издевательством.

- Бедные животные. Что только с ними не делают, - написала в комментариях к посту местная жительница.

А какого мнения придерживаетесь вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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