Стало известно, какая специальность позволяет воронежцам зарабатывать 34 тысячи рублей
Средняя зарплата дизайнера-декоратора в Воронеже составляет 34 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики Superjob.
Они изучили зарплаты дизайнеров-декораторов в семидесяти крупнейших городах. Астраханские специалисты получают меньше, чем воронежские: в среднем, 29 тысяч рублей. Саратовцы и волгоградцы могут рассчитывать на 31 тысячу рублей. А вот ростовские дизайнеры-декораторы зарабатывают 37 тысяч рублей в месяц.
В Москве представители этой специальности могут рассчитывать на 60 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - на 49 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU