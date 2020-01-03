2020-01-03T17:10:15+03:00
Общество

Стало известно, какая специальность позволяет воронежцам зарабатывать 34 тысячи рублей

В Москве представители этой профессии получают, в среднем, 60 тысяч рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Средняя зарплата дизайнера-декоратора в Воронеже составляет 34 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики Superjob.

Они изучили зарплаты дизайнеров-декораторов в семидесяти крупнейших городах. Астраханские специалисты получают меньше, чем воронежские: в среднем, 29 тысяч рублей. Саратовцы и волгоградцы могут рассчитывать на 31 тысячу рублей. А вот ростовские дизайнеры-декораторы зарабатывают 37 тысяч рублей в месяц.

В Москве представители этой специальности могут рассчитывать на 60 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - на 49 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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