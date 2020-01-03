2020-01-03T16:03:00+03:00
Происшествия

Воронежскому водителю стало плохо прямо на оживленном перекрестке

Мужчину спасли сотрудники ДПС
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
К счастью, полицейские оказались рядом.К счастью, полицейские оказались рядом.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 января, примерно в 9 часов утра сотрудники ДПС заметили на Московском проспекте подозрительный автомобиль. "Киа-Сид" ехал на низкой скорости, а потом выкатился на перекресток и остановился.

Инспекторы поспешили к водителю. Тот сказал, что чувствует себя плохо, и попросил как можно скорее вызвать медиков. Полицейские оказали ему первую помощь и дождались скорой. Машину отогнали на обочину.

- Мы просим водителей воздержаться от управления автомобилем при плохом самочувствии и переутомлении, - сообщают в Госавтоинспекции Воронежа. - Если вы почувствовали недомогание, находясь за рулем, припаркуйтесь и вызовите скорую помощь, позовите родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У воронежских продавцов изымают снюсы и насвай
Стало известно, какая специальность позволяет воронежцам зарабатывать 34 тысячи рублей
Воронежскому водителю стало плохо прямо на оживленном перекрестке
Новогодние каникулы вызвали ажиотаж в воронежских кинотеатрах
Вчерашний день на воронежских дорогах стал самым "пьяным"
В Воронеже сгорел еще один автобус
Житель Воронежской области угнал грузовик, чтобы порадовать девушку в Новый год
В Воронежской области воришка опустошил счет карты и вернул ее на место
Полиция опубликовала фотографии лобового столкновения в центре Воронежа
Последствия жесткой аварии у воронежского "Града" попали на видео
Накануне Рождества в Воронеже повалит снег
Воронежцы сняли видео о главных новогодних мечтах всего города
Рейтинг «шампанского» показал, что игристое вино не популярно у воронежцев
79-летний пенсионер из Воронежской области напал с ножом на любовника внучки
Депутат Госдумы из Воронежа предложил ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров
В Воронежской области парни угнали у друга автомобиль и врезались в столб
Ночью в Воронеже лоб в лоб столкнулись две легковушки
В центре Воронежа на остановке загорелся маршрутный автобус №90
За год в Воронежской области произошло 511 аварий, в которых пострадали дети
В Воронеже на три месяца закрыли бар, у которого произошла дикая драка
В Воронеже военные в честь Нового года выстроились в число «2020» и елку
Воронежцы после капремонта их дома боятся затопления верхних этажей
На воронежской трассе застряли путешественники со сломанным автомобилем и без мобильной связи
В Воронежской области после Нового года пропал мужчина