Воронежскому водителю стало плохо прямо на оживленном перекрестке

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:03:00+03:00

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Сегодня, 3 января, примерно в 9 часов утра сотрудники ДПС заметили на Московском проспекте подозрительный автомобиль. "Киа-Сид" ехал на низкой скорости, а потом выкатился на перекресток и остановился.

Инспекторы поспешили к водителю. Тот сказал, что чувствует себя плохо, и попросил как можно скорее вызвать медиков. Полицейские оказали ему первую помощь и дождались скорой. Машину отогнали на обочину.

- Мы просим водителей воздержаться от управления автомобилем при плохом самочувствии и переутомлении, - сообщают в Госавтоинспекции Воронежа. - Если вы почувствовали недомогание, находясь за рулем, припаркуйтесь и вызовите скорую помощь, позовите родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU