2020-01-03T11:04:13+03:00
Происшествия

В Воронежской области воришка опустошил счет карты и вернул ее на место

Правда, исчезновение денег открылось довольно быстро
Виктор ПАВЛОВ
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Полицейские обратили внимание: деньги исчезли не благодаря онлайн-переводу, а благодаря снятию в банкомате.Полицейские обратили внимание: деньги исчезли не благодаря онлайн-переводу, а благодаря снятию в банкомате.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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22 тысячи рублей пропали с банковской карты 57-летней жительницы поселка Воля Новоусманского района. Что любопытно, сама карта находилась у нее в кошельке. Однако история операций указывала, что деньги выводили не через интернет, а через банкомат. Как вор узнал пин-код? На этот вопрос полицейским предстояло ответить в первую очередь.

Как выяснилось, в доме женщины частенько гостил 27-летний знакомый. Однажды он случайно подслушал, как она назвала пин-код в разговоре с родственниками, и не смог удержаться от искушения. Взял карту, снял деньги и вернул ее обратно. За кражу парню грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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