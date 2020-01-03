Последствия жесткой аварии у воронежского "Града" попали на видео

3 Янв. 2020 2020-01-03T09:52:15+03:00

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Автомобилисты, которые 2 января ехали в направлении торгового центра "Град" со стороны Памятника Славы, могли быть свидетелями серьезного ДТП. Недалеко от зоны автосалонов "Фольксваген-Пассат" протаранил ВАЗ-2105 в заднюю часть. После удара "пятерку" развернуло поперек проезжей части: она заняла всю левую полосу.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.Однако оба автомобиля получили внушительные повреждения. Последствия столкновения запечатлела камера видеорегистратора. Запись появилась в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа".

В комментариях напомнили, что на участке действует ступенчатое ограничение скорости - сначала до 70 км/ч, потом - до 50 км/ч.

Последствия жесткого ДТП у "Града", Воронеж..Видео: Шахбоз Киличов

ИСТОЧНИК KP.RU