Последствия жесткой аварии у воронежского "Града" попали на видео
Автомобилисты, которые 2 января ехали в направлении торгового центра "Град" со стороны Памятника Славы, могли быть свидетелями серьезного ДТП. Недалеко от зоны автосалонов "Фольксваген-Пассат" протаранил ВАЗ-2105 в заднюю часть. После удара "пятерку" развернуло поперек проезжей части: она заняла всю левую полосу.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.Однако оба автомобиля получили внушительные повреждения. Последствия столкновения запечатлела камера видеорегистратора. Запись появилась в сообществе "Аварии | ДТП | Воронежа".
В комментариях напомнили, что на участке действует ступенчатое ограничение скорости - сначала до 70 км/ч, потом - до 50 км/ч.
Последствия жесткого ДТП у "Града", Воронеж..Видео: Шахбоз Киличов
ИСТОЧНИК KP.RU