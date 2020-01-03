Накануне Рождества в Воронеже повалит снег
Представители Воронежского гидрометеоцентра поделились прогнозом на ближайшие дни. Новогодние каникулы будут чуть более зимними, чем сам праздник: стоит ждать снега.
Сегодня, 3 января, ждут +1 днем и -2 ночью. Осадков не предвидится. Поднимется ветер до 5 м/c.
Завтра, 4 января, днем будет 0, ночью - те же -2. Днем будет сохраняться сильный ветер - до 6 м/с. Ближе к вечеру повалит снег.
Воскресенье, 5 января, начнется со снега с дождем. На термометре - все тот же ноль. Ветер совершенно утихнет: до 1 м/с. Ночью будет -2.
6 января ожидают -1 днем и -6 ночью. Вот тут весь день должен валить снег.
А 7 января ничего не должно растаять: днем будет -3, ночью - -7, и пока это самый холодный день в году. Осадков не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU