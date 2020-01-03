2020-01-03T08:41:39+03:00
Общество

Накануне Рождества в Воронеже повалит снег

Новогодние каникулы не удивят крепкими морозами
Виктор ПАВЛОВ
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7 января осадков не ожидается. Но ничего растаять не должно - ждут минусовую температуру.7 января осадков не ожидается. Но ничего растаять не должно - ждут минусовую температуру.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Представители Воронежского гидрометеоцентра поделились прогнозом на ближайшие дни. Новогодние каникулы будут чуть более зимними, чем сам праздник: стоит ждать снега.

Сегодня, 3 января, ждут +1 днем и -2 ночью. Осадков не предвидится. Поднимется ветер до 5 м/c.

Завтра, 4 января, днем будет 0, ночью - те же -2. Днем будет сохраняться сильный ветер - до 6 м/с. Ближе к вечеру повалит снег.

Воскресенье, 5 января, начнется со снега с дождем. На термометре - все тот же ноль. Ветер совершенно утихнет: до 1 м/с. Ночью будет -2.

6 января ожидают -1 днем и -6 ночью. Вот тут весь день должен валить снег.

А 7 января ничего не должно растаять: днем будет -3, ночью - -7, и пока это самый холодный день в году. Осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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