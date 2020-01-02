Рейтинг «шампанского» показал, что игристое вино не популярно у воронежцев

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:48:20+03:00

Жители нашего региона во время новогодних праздников, видимо, больше делают ставку на другой алкоголь

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Рейтинг регионов по популярности шампанского в новогодние праздники составили специалисты Ria.ru. Оказалось, что больше всего этого напитка за зимние «каникулы» выпивают жители Ненецкого автономного округа, Мурманской области и Камчатского края - в среднем около четырех бокалов на человека.

А что же в Воронеже и области? Оказывает жители нашего региона не слишком любят игристое вино. В среднем на одного человека приходится 1,69 бокала. Таким образом мы заняли 57 место в рейтинге из 85 возможных. Примечательно, что оценивалось и доля шампанского по отношению к другому алкоголю - в Воронежской области это 21%.

Для сравнения в Республике Бурятия доля выпитого шампанского среди другого алкоголя в новогодние праздники доходит до 44,6%. А меньше всего этот напиток, похоже, любят в Чеченской Республике. Там на одного человека, если верить приведенной статистике, приходится 0,01 бокал игристого вина.

ИСТОЧНИК KP.RU