79-летний пенсионер из Воронежской области напал с ножом на любовника внучки

2 Янв. 2020 2020-01-02T19:07:13+03:00

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1 января в дежурную часть отдела МВД России по Хохольскому району поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи. Оказалось, что в доме по улице Спортивная в поселке Орловка обнаружили 33-летнего мужчину с ножевым ранением.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что примерно в 18.30 вместе продолжили отмечать праздник 79-летний хозяин квартиры и 33-летний сожитель его внучки. Но между мужчинами завязался конфликт. Не уточняется, что же такое разгневало пенсионера, но в итоге он взялся за нож и ударил им в брюшную полость.

79-летний мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас пенсионера отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU