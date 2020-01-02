Депутат Госдумы из Воронежа предложил ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:58:56+03:00

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Депутат Госдумы из Воронежа Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с предложением создать «новогодний капитал». По задумке автора выплата рассчитана на одиноких российских пенсионеров. Ее размер будет варьироваться для каждого региона в зависимости от средней пенсии в субъекте. То есть если бы инициативу утвердили уже сейчас, одинокие пенсионеры из Воронежской области могли бы получить 13,8 тысячи рублей.

Учитывая, что возраст выхода на заслуженный отдых в России повысили, трудно оценить вероятность того, могут ли утвердить такую 13-ую пенсию или же нет. Кроме того, не ясны пока и предполагаемые затраты на такой «новогодний капитал» и скольким людям стране он был бы выделен.

Напомним, в Воронежской области более 100 тысяч пенсионеров только с помощью федеральной доплаты дотягивают до прожиточного минимума.

С 1 января пенсионерам, ушедшим на заслуженный отдых, увеличили выплаты на 6,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU