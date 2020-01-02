В Воронежской области парни угнали у друга автомобиль и врезались в столб

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:57:23+03:00

Теперь каждому из них грозит до семи лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Ночью 31 декабря в гостях у 19-летнего жителя села Александровка Бобровского района были его друзья 17 и 21 года. Парни собрались в доме на улице Октябрьской. Компания уже начала к тому времени отмечать приближающийся праздник. Вот только хозяин быстро уснул.

Тогда его товарищи взяли с тумбочки ключи от автомобиля «ВАЗ-2110». Молодые люди вышли во двор, сели в припаркованную у дома машину и поехали кататься по селу. Быть может, все бы и обошлось, вот только во время движения водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в столб. После этого юноши сбежали с места аварии.

Утром 19-летний парень обнаружил пропажу и обратился в отдел полиции с заявлением. Его товарищей нашли быстро, и они во всем признались.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». А это до 7 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU