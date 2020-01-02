В Воронеже военные в честь Нового года выстроились в число «2020» и елку

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:44:03+03:00

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Военнослужащие войск связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели праздничный флешмоб. Как сообщает телеканал «Звезда», в честь наступившего Нового года связисты выстроились в праздничные символы на плацу в Воронежском гарнизоне.

Более 30 бойцов срочной службы под удары барабана перестраивались то в форму елки, то снежинки, то числа «2020». Это парни, которые прибыли в воинскую часть после завершения курса интенсивной боеподготовки. Таким образом они необычно поздравили всех военнослужащих российской армии. Кроме того, участники флешмоба пожелали своим коллегам, чтобы все планы были успешно реализованы.

Более 30 бойцов приняли участие в необычном поздравленииФото: принтскрин видео.

ИСТОЧНИК KP.RU