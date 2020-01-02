2020-01-02T13:44:03+03:00
Общество

В Воронеже военные в честь Нового года выстроились в число «2020» и елку

Таким образом они необычно поздравили всех своих коллег
Олег ИВАНОВ
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Интересно, как долго продолжались тренировкиИнтересно, как долго продолжались тренировкиФото: принтскрин видео.
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Военнослужащие войск связи общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели праздничный флешмоб. Как сообщает телеканал «Звезда», в честь наступившего Нового года связисты выстроились в праздничные символы на плацу в Воронежском гарнизоне.

Более 30 бойцов срочной службы под удары барабана перестраивались то в форму елки, то снежинки, то числа «2020». Это парни, которые прибыли в воинскую часть после завершения курса интенсивной боеподготовки. Таким образом они необычно поздравили всех военнослужащих российской армии. Кроме того, участники флешмоба пожелали своим коллегам, чтобы все планы были успешно реализованы.

Более 30 бойцов приняли участие в необычном поздравлении Фото: принтскрин видео.

Более 30 бойцов приняли участие в необычном поздравленииФото: принтскрин видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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