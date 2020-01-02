Воронежцы после капремонта их дома боятся затопления верхних этажей

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:45:42+03:00

По словам горожан, в щели на крыши может попасть снег, который быстро превратится в воду

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В 2019 году жильцам многоквартирного дома №53 по улице Карла Либкнехта благоустроили двор, а затем провели капремонт самого здания: заменили электрику, систему отопления и провели кровельные работы. Однако с заменой деревянных конструкций и покрытием крыши возникли проблемы.

Активисты Общероссийского народного фронта выявили несколько отступлений от проекта и ставят под вопрос дальнейшую эксплуатацию обновленной крыши. Так, одна из главных претензий жильцов касается обработки деревянных конструкций огнебиозащитным составом.

- По проекту их должны пропитывать в смонтированном виде препаратом «Пирилакс люкс». Применение иных защитных составов не предусмотрено. Фактически обрабатывались не конструкции, а стройматериалы. Использовался порошок неизвестного происхождения, он разводился во дворе с добавлением синего тонера. Воду просили у жильцов первого этажа, - рассказал активист регионального отделения ОНФ в Воронежской области Алексей Бурданцев.

По словам эксперта, это является существенным отступлением от проекта, которое, вероятнее всего, еще и удешевило работы. Подрядчик отказался предоставить уполномоченному представителю собственников акт освидетельствования скрытых работ и документы на использованную огнебиозащиту.

Также некоторые жильцы оказались недовольны утеплением чердачного перекрытия. Предусмотренной проектом пароизоляционной мембраны под утеплителем не нашлось. Есть и другие замечания.

А из-за неплотного примыкания карнизного узла кровли к краю карнизной плиты, щели достигают 10-15 см. Их попытались закрыть металлическими отливами и строительным мусором, однако кровля так и осталась «висеть в воздухе». Зимой через щели будет попадать снег, когда он будет таять, вода потечет на головы жильцов верхнего этажа. Регоператору направлено соответствующее претензионное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU