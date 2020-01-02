2020-01-02T11:41:58+03:00
Общество

В Воронежской области после Нового года пропал мужчина

С 1 января он не выходит на связь с близкими
Олег ИВАНОВ
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Посмотрите, быть может, вы видели этого мужчинуПосмотрите, быть может, вы видели этого мужчину
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 40-летнего Валентина Кульнова. 1 января Валентин Валентинович ушел из своего дома в городе Лиски. Куда направился мужчина, неизвестно. Ни с родными, ни с друзьями после этого он не связывался.

Мужчина - худощавого телосложения. Глаза у него - голубые. Рост - 170 сантиметров. В день исчезновения он был одет в черную кожаную дубленку, черную шапку, синие джинсы и коричневые ботинки.

Если вы где-либо видели этого мужчину или знаете, где может находиться Валентин Кульнов, позвоните по телефонам +7 (960) 131-97-08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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