В Воронежской области после Нового года пропал мужчина
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 40-летнего Валентина Кульнова. 1 января Валентин Валентинович ушел из своего дома в городе Лиски. Куда направился мужчина, неизвестно. Ни с родными, ни с друзьями после этого он не связывался.
Мужчина - худощавого телосложения. Глаза у него - голубые. Рост - 170 сантиметров. В день исчезновения он был одет в черную кожаную дубленку, черную шапку, синие джинсы и коричневые ботинки.
Если вы где-либо видели этого мужчину или знаете, где может находиться Валентин Кульнов, позвоните по телефонам +7 (960) 131-97-08, 112 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU