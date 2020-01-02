В первый день 2020 года в Воронеже поймали 21 пьяного водителя

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:56:10+03:00

Впрочем, не слишком удачно начали год многие автомобилисты

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1 января к административной ответственности привлекли 1333 водителей из Воронежской области. Только за нарушение скоростного режима придется заплатить штраф 1000 жителям нашего региона.

Кроме того, в первый же день 2020 года 21 водитель привлечен к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Эти люди хорошо отметили праздник, но почему их потянуло за руль?

Были и другие нарушения: двум водителям, например, придется заплатить за проезд на запрещающий сигнал светофора. Нечитаемые номерные знаки стали причиной штрафов в 14 случаях. 10 автолюбителей оштрафовали за несоответствие ГОСТу тонировки стекол.

За непредоставление преимущества пешеходам оштрафован один водитель. Зато сразу семь пешеходов нарушили правила на глазах инспекторов. 16 автомобилистов оштрафовали за непристегнутый ремень безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU