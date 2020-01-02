2020-01-02T10:07:46+03:00
Происшествия

В Воронеже 19-летний водитель насмерть сбил пожилого пешехода

Личность погибшего мужчины пока не установлена
Олег ИВАНОВ
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Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 51 ДТПВсего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 51 ДТПФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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1 января примерно в 19.00 у дома №29 по улице Лизюкова под колесами «ВАЗ-2114» погиб человек. По предварительным данным, за рулем отечественной легковушки сидел 19-летний местный житель. Он ехал со стороны улицы Антоново-Овсеенко в направлении Московского проспекта. Вероятно, парень не заметил пешехода.

Сбитому мужчине на вид 60-65 лет. Как сообщили в региональном ГУ МВД, его личность пока не установлена. Он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали в ГУ МВД.

Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 51 ДТП, из них в областном центре – 9426, на федеральных трассах - 2, в районах области – 23. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 3 человека, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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