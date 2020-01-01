Воронежцам показывают «есенинскую» выставку

1 Янв. 2020 2020-01-01T19:17:56+03:00

Ее можно посмотреть на новогодних каникулах бесплатно

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В муниципальном выставочном зале Воронежа на Кирова, 8 работает экспозиция «Есенин. Бесконечная легенда». Впервые ее показали в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который прошел в ноябре 2019-го.

Выставка включает в себя порядка пятидесяти работ художников из разных уголков России, а также экземпляры живописи, графики, скульптур из фондов воронежского народного музея Есенина. Большинство представленных картин были написаны в селе Константиново Рязанской области на есенинских пленэрах. Посмотреть экспозицию можно в новогодние каникулы. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU