Литературный музей устроит воронежской детворе нескучные каникулы

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:31:53+03:00

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Если вы с детьми остались на праздники в Воронеже, сводите их в литературный музей, его подразделения подготовили интересные программы.

3 января в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3) пройдет программа "Братья-месяцы". Самуил Маршак написал пьесу-сказку «Двенадцать месяцев» в начале 1940-х годов. С тех пор во многих детских театрах в дни зимних каникул показывают «12 месяцев», по сказке сняли мультфильм и художественный фильм. А вот сотрудники музея по мотивам пьесы и цикла стихотворений Маршака «Круглый год» придумали для детей программу «Братья-месяцы». Ребятам расскажут, почему в году столько месяцев, кто придумал их названия и когда раньше отмечали Новый год. В конце покажут мультфильм «Двенадцать месяцев».

4 января в здании Мещанской управы пройдет интерактивное занятие "Ученические годы русских писателей". Оно начнется в зале «Фольклор Воронежской губернии». Ребятам расскажут, как проходили уроки в России в XVII веке. На экспозиции «Алексей Васильевич Кольцов» речь пойдет о Воронежском уездном училище, в котором учился поэт, и системе оценок, принятых в начале XIX века. В мемориальном кабинете писателя Александра Эртеля школьники узнают о гимназиях XIX века, об обязательной форме гимназистов, какие предметы были включены в учебную программу. Ребятам покажут подлинные письменные принадлежности того времени и документы, которые выдавали по окончании учебного года. В залах экспозиции «Иван Алексеевич Бунин» расскажут о гимназических годах юного Бунина. В каждом зале дети разгадают ребус по тематике экспозиции.

5 января в здании Мещанской управы пройдет новогодняя программа «Недолгие зимние каникулы». Сотрудник музея расскажет о повести воронежского детского писателя Владимира Добрякова «Недолгие зимние каникулы» и покажет самые известные книги писателя из фондов музея. Затем проведут мастер-класс по изготовлению игрушки из бумаги, а в завершение ребята посмотрят один из популярных отечественных мультфильмов на тему зимы.

8 января в музее-квартире Марии Мордасовой (пл. Ленина, д.9, кв.32) пройдет квест «Фольклория». Ребята попадут в прошлое и возвратятся в наше время, выполнив ряд заданий и собрав из карточек с буквами название самого главного сокровища, принадлежавшего Марии Мордасовой. Их ждет знакомство с биографией и творчеством знаменитой частушечницы, миром старинного русского быта, с народными музыкальными инструментами и историей звукозаписи. В завершение квеста они выполнят увлекательные задания по созданию собственных произведений устного творчества.

8 января в Доме Тюриных (ул. Никитинская, 22) пройдет игра "Курьерский поезд Маршака". Детям расскажут о творческом пути Самуила Маршака. Четкий ритм деятельности писателя напоминает движение поезда, а искрометность его текстов убеждает в верности этого сравнения и приглашает к путешествию по вымышленной железной дороге. На каждой станции пассажиры посещают города сказок, пьес и стихотворений Маршака. По пути следования поезда ребята увидят уникальные фотографии писателя и памятных маршаковских мест России, а также встретят любимых героев его книг и с ними поиграют. Запись по телефону: (473) 280-21-24.

ИСТОЧНИК KP.RU