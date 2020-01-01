2020-01-01T18:23:02+03:00
Общество

Автомобилисты поздравили воронежцев елкой из машин

Флешмоб прошёл в конце декабря
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Фото Местоположение ДПС-МДПС ВоронежФото Местоположение ДПС-МДПС Воронеж
Изменить размер текста:

Воронежские автомобилисты традиционно поздравили земляков флешмобом. В этот раз водители выстроили из машин елку, увенчанную звездой, а внизу сделали надпись "С НГ".

- Пусть наступающий год входит в каждый дом добрым и надежным другом, забирает все печали, невзгоды и горести, а наступившие 12 месяцев станут самыми яркими и запоминающими, светлыми и радостными. Пусть это будет один из лучших периодов в вашей жизни! - поздравили воронежцев автомобилисты.

Флешмоб прошёл на парковке возле сити-парка «Град» в конце декабря, в нем приняли участие 60 автомобилистов. Фотографию с новогодней автофигурой опубликовали 31 декабря в сообществе «Местоположение ДПС-МДПС Воронеж: Перезагрузка».

ФОто Местоположение ДПС-МДПС Воронеж

ФОто Местоположение ДПС-МДПС Воронеж

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хор Валаамского монастыря привезет рождественский концерт
«Мельница» приедет в Воронеж с юбилейной программой
Воронежцам показывают «есенинскую» выставку
Платоновфест «оживит» воронежскую «Коммуну»
Литературный музей устроит воронежской детворе нескучные каникулы
Автомобилисты поздравили воронежцев елкой из машин
В замке Ольденбургских под Воронежем пройдет мультмарафон
Житель Воронежской области повторно попался пьяным за рулем
На новогодних каникулах воронежцам покажут премьеру «Беглянок»
В канун Нового года пьяный житель Воронежской области врезался в бордюр
Воронежцев научат рисовать театральные костюмы и делать игрушки на елку
17-летний житель Воронежской области врезался в шлагбаум переезда
Воронежцы возмущены тем, что не смогли попасть на главную площадь в новогоднюю ночь
Под Воронежем в первый день Нового года сгорел дом
Воронежцам показывают столетние новогодние игрушки
Под Воронежем смертельная авария произошла за полчаса до Нового года
700 воронежцев подарили 2500 подарков неимущим