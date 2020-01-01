Автомобилисты поздравили воронежцев елкой из машин

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:23:02+03:00

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Воронежские автомобилисты традиционно поздравили земляков флешмобом. В этот раз водители выстроили из машин елку, увенчанную звездой, а внизу сделали надпись "С НГ".

- Пусть наступающий год входит в каждый дом добрым и надежным другом, забирает все печали, невзгоды и горести, а наступившие 12 месяцев станут самыми яркими и запоминающими, светлыми и радостными. Пусть это будет один из лучших периодов в вашей жизни! - поздравили воронежцев автомобилисты.

Флешмоб прошёл на парковке возле сити-парка «Град» в конце декабря, в нем приняли участие 60 автомобилистов. Фотографию с новогодней автофигурой опубликовали 31 декабря в сообществе «Местоположение ДПС-МДПС Воронеж: Перезагрузка».

ФОто Местоположение ДПС-МДПС Воронеж

ИСТОЧНИК KP.RU