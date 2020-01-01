Воронежцев научат рисовать театральные костюмы и делать игрушки на елку

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:54:42+03:00

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Музей имени Крамского приготовил праздничную программу для детей и взрослых. Со 2 по 5 января там пройдут мастер-классы. На «Зимние узоры» 2 января и «Чудо-коты» 3 января мест уже нет, а вот на следующие еще не поздно записаться!

4 января в 12.00 состоится занятие «Художник театра» в рамках выставки «Театр костюма Марии Федоровой», которая представила сценические и концертные костюмы, костюмы для театральных и балетных постановок, образцы модных коллекций. Дети от 7 лет и их родители окунутся в мир театрального закулисья, узнают, каким образом художник создает эскизы будущих костюмов, как ищет яркие образы и воплощает их в разных техниках. В ходе практической части с помощью цветной бумаги, разноцветных лоскутов ткани участники создадут на листе бумаге коллаж – карнавальный костюм. С собой необходимо захватить бусины, пайетки, кружева, ленты и другие украшения.

А 5 января в 12.00 пройдет мастер-класс «Игрушка для елочки». Под руководством керамиста Аркадия Чудакова участники с помощью шаблонов создадут игрушку, вырезав ее из глиняного пласта, а затем раскрасят ее красками. По окончании мастер-класса изделия отправятся на обжиг, по итогам которого, готовые игрушки можно будет забрать домой.

Напомним, в праздничные дни дети могут посетить выставки музея бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU