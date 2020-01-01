Воронежцы возмущены тем, что не смогли попасть на главную площадь в новогоднюю ночь

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:54:54+03:00

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2020-й начался в Воронеже со скандала. В соцсетях горожане массово возмущаются, что не смогли попасть на главную площадь в праздничную ночь. Напомним, место украсили иллюминацией и декорациями в стиле сказки «Щелкунчик».

- Впервые за много лет хотела провести ночь на площади, сделать красивые фото с семьей. Но вход закрыли в 0.30. Так обидно! Зачем нужна такая показуха? Зачем кичиться красивым оформлением, если попасть туда нельзя? - возмущается Лилия Оборина. - Вы испортили настроение не только мне и моему ребёнку, но и многим гражданам, которые толпами шли на площадь праздновать...

Ее подержали многие. Хотя некоторые напомнили, что после открытия украшенной декорациями площади вандалы успели сломать карусель, поэтому меры безопасности и ограничения входа оправданы.

- В этом году впервые проведен эксперимент, в рамках которого Новый год можно было встретить в торжественной обстановке прямо на площади Ленина, а праздничные мероприятия на ней продлились до 01:00 1 января. По их завершению была отключена праздничная иллюминация оформления, а площадь и рамки металлодетекторов начали работать «на выход». Поскольку тысячам людей требуется достаточно много времени, чтобы покинуть площадь, с этого времени допуск на нее по понятным причинам ограничивается. Люди продолжали покидать площадь примерно до 02:00, после этого на территории были проведены дополнительные проверочные и контрольные мероприятия, необходимые в местах массового скопления людей. И уже в 03:00 на площадь зашли люди и техника для ее уборки, чтобы 1 января она могла вновь принять горожан. На это время периметр площади замыкается, это требования обеспечения безопасности. В будущем, если будет массовый запрос на продление работы площади именно в новогоднюю ночь, это может быть рассмотрено, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии. – В период с 1 по 7 января – во время проведения массовых праздничных мероприятий – площадь будет открыта для посещений с 10:00 до 22:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU