Воронежцам показывают столетние новогодние игрушки

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:14:58+03:00

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Воронежцы могут посмотреть раритетные елочные игрушки дореволюционной и советской поры. Огромную коллекцию собрали Владимир Мальцев и Олег Казаневский за долгие годы, в ней более 1000 экспонатов. На выставке можно увидеть только небольшую часть, но и этого хватит, чтобы узнать, как отмечали Новый год наши мамы, бабушки и прабабушки.

Деды Морозы из папье-маше, ваты, пластмассы и пенопласта, ватные и стеклянные игрушки на елку – на выставке есть игрушки, которым более ста лет. Чемодан с «кладом» нашли при сносе старого дома. А еще можно проследить, как менялась мода на елочные игрушки – после традиционных рождественских символов появились красные революционные звезды, потом флажки, с приходом к власти Хрущева – игрушки в виде кукурузы и овощей, после выхода на экраны фильма «Карнавальная ночь» - круглые часы, после полета Гагарина в космос – в виде ракет, космонавтов.

Посмотреть старинные игрушки и послушать, как праздновали Новый год наши предки, воронежцы могут в центре «Галерея советской эпохи» (пл. Ленина, 9). Записаться на экскурсию по телефону 8 951 861 96 16.

ИСТОЧНИК KP.RU