700 воронежцев подарили 2500 подарков неимущим

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:19:16+03:00

Благотворительная акция «Добрый Новый год» прошла в пятый раз

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С 2020-м, дорогие воронежцы! Пусть он будет светлым и добрым для каждого!

А 700 небезразличных горожан стали добрыми волшебниками для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, родившихся в местах заключения, сирот, бездомных.

На прошедшей в канун праздника благотворительной акции «Добрый Новый год» воронежцы собрали 2500 подарков для тех, кому их практически не дарят.

Среди новогодних сюрпризов - игрушки, наборы для творчества и рисования, канцелярские принадлежности, книги, средства гигиены.

Организаторы марафона добра отправят подарки в Областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды", отделение паллиативной помощи областной детской клинической больницы № 2, общественную организацию "Рассвет", реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Луч", Детский дом Воронежа, областной специализированный дом ребенка.

Акция завершилась в культурно-досуговом центре «Шинник» большим новогодним концертом. Гостей вечера встречали Дед Мороз со Снегурочкой, веселые ростовые куклы, воронежцы активно принимали участие в новогодних мастер-классах, а после посмотрели творческие номера.

Марафон «Добрый Новый год» прошел в Воронеже в пятый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU