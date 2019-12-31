2019-12-31T17:34:00+03:00
Происшествия

В Воронеже негодяи лишили женщину одежды и денег

41-летняя жительница Северного микрорайона стала жертвой мошенников
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские ищут мошенников.Полицейские ищут мошенников.Фото: из архива «КП»
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41-летняя женщина, живущая в Северном микрорайоне, решила купить спортивную одежду по объявлению в социальной сети. И горько пожалела об этом. Она перечислила четыре тысячи рублей по указанному на странице номеру телефона, но покупки так и не дождалась. И пошла в полицию.

Стражи порядка сообщили, что всего 30 декабря зарегистрировали три случая мошенничества. Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистов ищут, а доверчивым воронежцам напоминают: никому не раскрывайте данные своих банковских карт, и тем более не переводите деньги незнакомцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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