Воронежские полицейские устроили новогодний костер из 112 коробок поддельного табака

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-31T12:36:49+03:00

Поддельный табак исчезает в огне. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Воронежские полицейские накрыли склад с большой партией поддельного табака. На пачках были поддельные акцизы, да и условия производства этого зелья были просто кошмарные. Вред здоровью эта продукция (ее планировали сбыть в различные торговые точки) могла принести в разы больше, чем обычные сигареты.

На пачках не было акцизных марках, да и делали их в кустарных условиях.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Продукцию, которую оценили в сумму больше миллиона рублей, вывезли на специальный полигон и сожгли. В огне сгорели 112 коробок никотиновой бурды. А их производители получили срок по приговору Левобережного районного суда.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/752757" frameborder="0"></iframe> Уничтожении партии поддельного табака перед Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU