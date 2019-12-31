Воронежские полицейские устроили новогодний костер из 112 коробок поддельного табака
Воронежские полицейские накрыли склад с большой партией поддельного табака. На пачках были поддельные акцизы, да и условия производства этого зелья были просто кошмарные. Вред здоровью эта продукция (ее планировали сбыть в различные торговые точки) могла принести в разы больше, чем обычные сигареты.
На пачках не было акцизных марках, да и делали их в кустарных условиях.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Продукцию, которую оценили в сумму больше миллиона рублей, вывезли на специальный полигон и сожгли. В огне сгорели 112 коробок никотиновой бурды. А их производители получили срок по приговору Левобережного районного суда.
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Уничтожении партии поддельного табака перед Новым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU