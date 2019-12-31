Воронежцы рассказали, кто владеет реальной властью в столице Черноземья

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-31T10:04:48+03:00

Власть в Воронеже принадлежит областному правительству, считают чуть меньше трети горожан. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

Изменить размер текста: A A

Сотрудники института общественного мнения «Квалитас» опросили 602 воронежцев по телефону. Горожанам задали вопрос, кому принадлежит власть в столице Черноземья.

Наиболее популярным ответом стал – областному правительству. Команде Александра Гусева пальму первенства отдали 28 процентов участника опроса. В то же время социологи отмечают, что в 2015 году региональным властям отдавали предпочтение - аж 45 процентов опрошенных. Связывают это с сильно различающимся авторитетом нынешнего губернатора и предыдущего – Алексея Гордеева, ныне вице-премьера.

На втором месте – мэрия, которая по логике обычной, не в наших реалиях, должна быть на первом. Впрочем, разрыв не такой уже большой – городской администрации предпочтение отдали 22 процента участников опроса.

На третьем месте областная Дума (15%), на четвертом и пятом силовики – региональные структуры ФСБ и МВД (по 14%).

Десятая часть опрошенных считает, что в Воронеже царит анархия.

Также воронежцев спросили, кого из политиков они хотели бы видеть за новогодним столом. 18,5% участников опроса хотели бы пригласить Владимира Путина, 8,1% - Жириновского, 3,7% - министра иностранных дел Сергея Лаврова. В то же время чуть меньше половины (45,3%) не желали бы видеть на Новый год рядом с собой никого из политиков.

Аналогичный вопрос задали по поводу деятелей искусства. 2,8 процента желали бы хлопнуть рюмашку со Шнуром, чуть меньше (2,7) хотят более культурно провести время с Аллой Пугачевой. На третьем месте почитатели таланта и нарядов Филиппа Киркорова (2,2%).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU