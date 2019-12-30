2019-12-30T15:28:12+03:00
Происшествия

Из Беларуси в Воронеж экстрадировали организатора организованной преступной группы

Злоумышленники по телефону обманывали россиян, обещая вернуть деньги за некачественные лекарства
Елена ФЕДЯШЕВА
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В производстве СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области находится уголовное дело в отношении членов организованной группы, которые, находясь в Москве и Московской области, с помощью телефона обманывали граждан, обещая им компенсацию за ранее приобретенные некачественные лекарства. Для получения выплаты собеседникам предлагали перечислить на счета деньги в качестве налога. Таким образом злоумышленники похитили более 2,7 миллионов рублей.

- В ходе предварительного расследования установлено, что членом организованной преступной группы являлась 33-летняя Светлана Ли, которая скрылась от следствия, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - В сентябре этого года из правоохранительных органов Республики Беларусь поступила информация о задержании последней на территории данного государства.

Тогда прокуратура Воронежской области направила в Генпрокуратуру РФ документы о подготовке запроса о выдаче Светланы Ли для привлечения к уголовной ответственности по 16 преступлениям, предусмотренным частью 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой).

Республика Беларусь ходатайство российской стороны удовлетворила, обвиняемую экстрадировали в Россию. Сейчас она находится в одном из следственных изоляторов Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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