2019-12-30T14:36:54+03:00
Общество

В Воронеже пропал 85-летний пенсионер с частичной потерей памяти

Его не могут найти уже в течение суток
Олег ИВАНОВ
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Виктор ВахтинВиктор ВахтинФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Воронежцев просят помочь в поиске 85-летнего Виктора Вахтина. 29 декабря Виктор Алексеевич в промежутке между 14.00 и 15.00 ушел и не вернулся. О последнем месте, где он был, известно, что это район, ограниченный улицами: Московский проспект-Шишкова-Хользунова.

Осложняет ситуацию то, что пенсионер страдает частичной потерей памяти. В день исчезновения он был одет в длинный темно-зеленый пуховик с капюшоном, темно-серые брюки и ботинки черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Вахтина или, быть может, вы заметили на улице этого мужчину, сообщите об этом по телефону 8-920-410-04-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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