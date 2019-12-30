В Воронеже пропал 85-летний пенсионер с частичной потерей памяти
Воронежцев просят помочь в поиске 85-летнего Виктора Вахтина. 29 декабря Виктор Алексеевич в промежутке между 14.00 и 15.00 ушел и не вернулся. О последнем месте, где он был, известно, что это район, ограниченный улицами: Московский проспект-Шишкова-Хользунова.
Осложняет ситуацию то, что пенсионер страдает частичной потерей памяти. В день исчезновения он был одет в длинный темно-зеленый пуховик с капюшоном, темно-серые брюки и ботинки черного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Вахтина или, быть может, вы заметили на улице этого мужчину, сообщите об этом по телефону 8-920-410-04-52.
ИСТОЧНИК KP.RU