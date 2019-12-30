На площади Ленина в Воронеже вандалы повредили новогоднюю карусель

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-30T14:07:59+03:00

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На площади Ленина только-только подготовились к новогодним праздникам: в этом году все оформление выполнено по обновленной концепции - за основу взята сказка «Щелкунчик». Объем финансирования – около 22 млн рублей. Однако уже сейчас кто-то повредил новогоднее оформление.

- Пострадали элементы карусели, которая уже полюбилась юным горожанам. Причем, используемые материалы и качество работ позволяют четко заявить, что при обычной эксплуатации конструкций такие повреждения не могли бы появиться, налицо явный целенаправленный вандализм. Муниципалитет искренне рассчитывал на то, что горожане будут относиться к оборудованию бережно, так как его элементы планируется использовать многократно, - сообщили в мэрии 30 декабря.

Вероятно, вандалы «потрудились» в ночь с субботы на воскресенье. Компания-подрядчик уже готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности. Будут запрошены видеозаписи с камер наблюдения. Также будет продумано, как восстановить внешний вид поврежденных элементов карусели.

ИСТОЧНИК KP.RU