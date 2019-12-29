2019-12-29T19:50:27+03:00
Звезды

Воронежские музеи во время праздников будут бесплатными для детей

Речь идет как о дошкольниках, так и о школьниках
Виктор ПАВЛОВ
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Воронеж богат музеями, а музеи - ценными экспонатами.Воронеж богат музеями, а музеи - ценными экспонатами.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В дни новогодних праздников воронежские музеи будут бесплатными для детей. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. Посещение будет свободным как для дошкольников, так и для школьников. Речь идет о режиме самостоятельного осмотра, а не об экскурсиях.

В департаменте также рассказали о программе праздничных мероприятий в музеях. В дворцовом комплексе Ольденбургских состоится фестиваль мультфильмов "Мультмарафон". В литературном музее им. И.С. Никитина пройдут новогодние игры. Областной художественный музей им. И.Н. Крамского приглашает на мастер-классы "Чудо коты", "Художник театра", "Игрушка для елочки". В краеведческом музее пройдет интерактивное занятие для детей "Мастерская Деда Мороза", также намечен показ мультфильмов.

Время начала мероприятий можно узнать на сайте каждого из перечисленных музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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