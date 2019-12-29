2019-12-29T16:27:51+03:00
Общество

На воронежском мосту залатали ямы

Литой асфальтобетон позволяет выполнять дорожные работы в холодную погоду
Станислав ШЕВЧЕНКО
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На этой неделе городская дорожная служба провела работы по устранению локальных разрушений на улице Урывского, а также в предшовных зонах Вогрэсовского моста. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дороги ремонтировали с помощью литого асфальтобетона. Он позволяет проводить работы при минусовой температуре и в условиях повышенной влажности.

Как рассказал первый вице-мэр Сергей Петрин, администрация закупила "кохеры" - термосы для литого асфальтобетона. В любой момент предприятие может взять брикет с этим материалом, загрузить в такой термос и устранить дефект дорожного покрытия. Ранее приходилось вступать во взаимодействие с асфальтобетонными заводами, что удлиняло срок ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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