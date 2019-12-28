2019-12-28T18:01:22+03:00
Общество

В мэрии Воронежа обсудили, что делать с ненужными елками после Нового года

Каждый год выбрасывается огромное количество деревьев
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Ставшие ненужными сосны можно переработать.Ставшие ненужными сосны можно переработать.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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28 декабря в мэрии обсудили проблему, с которой Воронеж регулярно сталкивается после встречи Нового года. В городе выбрасывают огромное количество елок.

- Многие люди отказываются от живых деревьев в пользу искусственных, однако после всех праздников на контейнерных площадках - десятки ставших не нужными елей и сосен. Их жалко просто выбрасывать, - отметил мэр Вадим Кстенин.

В течение нескольких лет мэрия сотрудничает с организациями, у которых есть дробильные машины. Эти устройства позволяют превратить деревья в щепу, которую потом используют для засыпки открытого грунта.

- В следующем году необходимо приобрести собственную дробильную машину необходимой мощности и производительности для того, чтобы перерабатывать максимальное количество деревьев собственными силами, - дал указание мэр. - Оборудование будет использоваться круглогодично, так как у нас постоянно проводится уход за зелеными насаждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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