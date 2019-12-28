В Воронеже на старом заборе появилось необычное граффити с писателем Чеховым

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-28T14:23:13+03:00

Снимок эффектного рисунка опубликовали в популярной группе в соцсети

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В Воронеже на старом заборе возле школы №52 на улице Богдана Хмельницкого появилось эффектное граффити. Уличные художники изобразили великого русского писателя Антона Чехова, а также несколько объектов, связанных с его произведениями.

- Необычно и красиво. Но коммунальщики, конечно же, считают, что серые скучные стены куда лучше, - подписал снимок автор.

Горожане поддержали художников и отметили, что такое творчество со смыслом только украшает город.

А как считаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU