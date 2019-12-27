В Воронежской области женщина попалась с героином и пустилась в бега
Борисоглебские полицейские поймали 42-летнюю наркоманку. Вина ее состоит в том, что она купила героин. Перечислила деньги через электронный кошелек, получила фотографию места, где оборудовали тайник. Однако после того, как она взяла отраву на улице Октябрьской Борисоглебска, ее задержали стражи порядка. У нее нашли три грамма героина.
Наркоманку отпустили до суда. И потом пожалели об этом. Женщина пустилась в бега. Впрочем, в розыске она находилась ненадолго, вскоре ее опять поймали.
- Борисоглебский городской суд принял во внимание, что наркоманка уже была судима за такое же преступление. В итоге ее приговорили к трем годам четырем месяцам колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU