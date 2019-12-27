В Воронежской области следователи ищут свидетелей ДТП, где пьяный водитель убил подростка

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-27T15:46:56+03:00

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, случившегося 26 декабря около пяти часов вечера в Эртиле. Напомним, 35-летний местный житель вечером ехал на своей «Шевроле-Ниве» по улице Тихой райцентра и сбил двух шедших по обочине дороги 17-летнего подростка и 12-летнего мальчика. Парень постарше умер от травм. 12-летнего школьника отвезли в больницу Воронежа. Гаишники установили, что водитель был пьян.

- Наши сотрудники назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, опрашивают свидетелей. Водителя задержали. Его допросили, решается вопрос о мере пресечения, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

Сотрудники СК просят всех, кто около 17 часов 26 декабря шел по улице Тихой рассказать, что видели. А водителей – предоставить записи с видеорегистраторов. И тех, и других просят позвонить в Следственный комитет по телефонам: 8(47345)2-10-00, 8-915-588-01-36. Конфиденциальность гарантируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU