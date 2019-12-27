Объем муниципального долга в Воронеже за год снизился до 4,3 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-27T14:10:50+03:00

Отметим, что еще в 2016 году он составлял 7,9 млрд рублей

Изменить размер текста: A A

Глава Воронежа Вадим Кстенин на прошедшем в мэрии рабочем совещании назвал главным финансовым результатом года снижение долговой нагрузки на местный бюджет.

- Объемы софинансирования федеральных и региональных проектов и программ со стороны муниципального бюджета были существенным, тем не менее, мы выполнили все планы по исполнению бюджета, – отметил мэр.

Так, за 2019 год удалось сократить муниципальный долг до 46% от собственных доходов бюджета.

Напомним, в 2016 году уровень долга Воронежа превышал 7,9 млрд рублей (93%от доходов бюджета). По итогам 2017 года его удалось снизить до 7,1 млрд (87% от собственных доходов). В 2018-ом - до 6,6 млрд рублей (72%от собственных доходов).

– В 2019 году мы реализовали уникальную инвестиционную программу, при этом мы не нарастили, а наоборот сократили объем муниципального долга на 2,2 млрд рублей! – заявил глава Воронежа.

Так, удалось на 490 млн рублей сократить бюджетные кредиты (с 1,128 млрд до 638 млн рублей). Снизился и объем задолженности перед банками (с 4,7 до 3,7 млрд рублей). В итоге объем муниципального долга до 4,3 млрд рублей (46% от собственных доходов).

ИСТОЧНИК KP.RU