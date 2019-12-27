2019-12-27T14:13:32+03:00
Общество

В центре Воронежа площадь школы расширят более чем в два раза

Сделают это за счет территории, занятой гаражами и ветхими строениями
Артем ИЛЬИН
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В школе № 45 после реконструкции будет намного больше учеников.В школе № 45 после реконструкции будет намного больше учеников.Фото: school45-vrn.nubex.ru
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13,5 гектаров земли на улицах Кольцовской, 9 Января, Революции 1905 года и Мало-Московского переулка в ближайшем будущем сильно изменятся. Школу № 45, расположенную в Центральном районе по адресу: улица 9 Января, 46 планируют сильно расширить. Сейчас в ней 450 учеников, а после реконструкции их число увеличится до 670. Необходимость в этом возникла из-за возведения в этом микрорайоне жилого комплекса «Современник», рассчитанного на 7,4 тысячи жителей. Новой школы при этом застройщика построить не обязали.

Территорию школы № 45 планируют расширять за счет изъятия частных построек (многие из них ветхие), а также гаражей. Видимо, их владельцам заплатят какую-то компенсацию. Также выкупят землю у ИСК «Финист».

Местным жителям во время реконструкции планируют благоустроить дворы. На данный момент в этом микрорайоне расположена одна лавочка и пешеходная дорожка. Планируют же положить новое покрытие на дороги и тротуары, поставить современные мусорные контейнеры, посадить новые деревья, сделать клумбы и газон, установить новые скамейки, урны и спортивное оборудование.

В итоге площадь школы и ее двора увеличится более чем в два раза – с 0,66 до 2 гектаров. Появится дополнительный корпус для занятий физкультурой и спортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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