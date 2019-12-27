2019-12-27T11:06:26+03:00
Общество

Улица Плехановская в новогоднюю ночь поразит воронежцев красотой

Ее украшение признали самым лучшим
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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В преддверии Нового года чиновники организовали конкурс на лучшее праздничное оформление улицы города. В соревновании приняли участие более десяти участников, но самой красивой признали улицу Плехановскую.

- «Новогодний наряд» улиц оценивался как с точки зрения оригинальности реализованных художественных решений витрин и входных групп, так и с точки зрения соответствия архитектурных объектов (входных групп магазинов, офисов, коммерческих помещений и пр.) требованиям дизайн-регламента, - рассказали в управлении главного архитектора города.

Чиновники пообещали проводить впредь подобные конкурсы ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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