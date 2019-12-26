2019-12-26T20:02:31+03:00
Общество

В Воронежской области мужчина заплатил долг по алиментам ради чистой кредитной истории

Сначала житель Аннинского района прятался от судебных приставов
Юлия ДИДЕНКО
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В Аннинском районе местный житель заплатил долг по алиментам на содержание своей маленькой дочки ради чистой кредитной истории. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в четверг, 26 декабря.

Так, 32-летний мужчина несколько месяцев прятался от судебных приставов, чтобы не платить алименты. Кроме того, за ним не было зарегистрировано имущество, на которое может быть обращено взыскание. У него не было денег даже на банковских счетах.

В итоге он сам явился к приставам, чтобы погасить долг. Причина была вовсе не в проснувшейся ответственности за своего дитя. Мужчине понадобилось обратиться в банк за кредитом, но алименты мешали ему оформить договор.

- Накопление задолженности зачастую сопровождается неприятными последствиями для должников, в частности, невозможностью отчуждения арестованного имущества, использования арестованных банковских счетов, взысканием исполнительского сбора в результате несвоевременного погашения долга и прочее, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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