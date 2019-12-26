В Воронежской области мужчина заплатил долг по алиментам ради чистой кредитной истории
В Аннинском районе местный житель заплатил долг по алиментам на содержание своей маленькой дочки ради чистой кредитной истории. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в четверг, 26 декабря.
Так, 32-летний мужчина несколько месяцев прятался от судебных приставов, чтобы не платить алименты. Кроме того, за ним не было зарегистрировано имущество, на которое может быть обращено взыскание. У него не было денег даже на банковских счетах.
В итоге он сам явился к приставам, чтобы погасить долг. Причина была вовсе не в проснувшейся ответственности за своего дитя. Мужчине понадобилось обратиться в банк за кредитом, но алименты мешали ему оформить договор.
- Накопление задолженности зачастую сопровождается неприятными последствиями для должников, в частности, невозможностью отчуждения арестованного имущества, использования арестованных банковских счетов, взысканием исполнительского сбора в результате несвоевременного погашения долга и прочее, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU