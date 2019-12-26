Воронежский пильщик превратил аварийные деревья в произведения искусства

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-26T18:19:56+03:00

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Воронежский резчик по дереву Александр Ивченко дал вторую жизнь аварийным деревьям в псковском санатории «Хилово». Мастер создал несколько невероятных скульптур. Фотографиями он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

- Не спешите рубить сухие деревья под корень! Даже если кажется, что древесина - полное г..., из них получается что-то выкружить. Не шедевр. Но лучше, чем пенек, - написал резчик под фото.

Пильщик вырезал летящую сову, журавля, котенка, филина, рыбу, морского конька, дельфина, водяного, жирафа и еще несколько других деревянных скульптур. Работы высоко оценили пользователи соцсети: «Саня - красава. Пример для подражания!», «Шедеврально!!!», «Какая красота!»

Фото: со страницы Александра Ивченко в соцсети.

Фото: со страницы Александра Ивченко в соцсети.

Фото: со страницы Александра Ивченко в соцсети.

Фото: со страницы Александра Ивченко в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU