2019-12-26T17:32:55+03:00
Происшествия

В Воронеже осудили посетителя шашлычной, устроившего стрельбу из автомата

Мужчине назначили штраф
Юлия ДИДЕНКО
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В Коминтерновском районном суде Воронежа вынесли приговор местному жителю, который устроил стрельбу из автомата в шашлычной. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, в марте мужчина отдыхал вместе со своим знакомым в «Шашлычном ресторанчике» на улице Владимира Невского. Неожиданно к их столику подошли 15 незнакомых людей. Между ними завязался конфликт.

Тогда подсудимый вышел на улицу, взял из машины светозвуковой автомат АК-103 и решил выпроводить приставших к ним незнакомцев из кафе. Увидев оружие, они в панике стали выбегать на улицу. Для того, чтобы произвести еще большее впечатление, мужчина выстрелил в воздух.

Хулигана задержали. На него возбудили уголовное дело п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Местному жителю назначили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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