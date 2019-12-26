В Воронеже продавец незаконного елочного базара пытался спрятаться в машине

СЕГОДНЯ 15:49 2019-12-26T15:49:20+03:00

Всего изъяли более 60 елей и сосен Фото: с сайта мэрии Воронежа

Правда, от штрафа это его все равно не спасло

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25 декабря в Воронеже прошел очередной рейд по местам несанкционированной торговли главными новогодними деревьями - хвойными. Так, только с одной несанкционированной торговой точки, расположенной на улице Федора Тютчева, изъяли более 60 елей и сосен.

Хозяин базара от каких-либо комментариев отказался, а потом и вовсе закрыться в кабине своего грузовика. Участвовавший в рейде сотрудник полиции составил протокол об административном нарушении.

Напомним, что в этом году в Воронеже работает 126 легальных елочных базаров. Ими охвачены все микрорайоны.

- Что касается незаконных точек, то мало того, что их хозяева не платят налоги и не отвечают за качество продукции, так еще и составляют недобросовестную конкуренцию тем, кто соблюдает все правила. Так, вышеназванная торговая точка расположилась почти напротив законного

Мониторинг улиц будет продолжаться до 31 декабря. За незаконную торговлю предусмотрены штрафы в отношении граждан от 2 до 3 тысяч рублей, в отношении должностных лиц от 10 до 15 тысяч рублей, а в отношении юрлиц от 20 до 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU