2019-12-26T15:49:20+03:00
Общество

В Воронеже продавец незаконного елочного базара пытался спрятаться в машине

Правда, от штрафа это его все равно не спасло
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Всего изъяли более 60 елей и сосенВсего изъяли более 60 елей и сосенФото: с сайта мэрии Воронежа
Изменить размер текста:

25 декабря в Воронеже прошел очередной рейд по местам несанкционированной торговли главными новогодними деревьями - хвойными. Так, только с одной несанкционированной торговой точки, расположенной на улице Федора Тютчева, изъяли более 60 елей и сосен.

Хозяин базара от каких-либо комментариев отказался, а потом и вовсе закрыться в кабине своего грузовика. Участвовавший в рейде сотрудник полиции составил протокол об административном нарушении.

Напомним, что в этом году в Воронеже работает 126 легальных елочных базаров. Ими охвачены все микрорайоны.

- Что касается незаконных точек, то мало того, что их хозяева не платят налоги и не отвечают за качество продукции, так еще и составляют недобросовестную конкуренцию тем, кто соблюдает все правила. Так, вышеназванная торговая точка расположилась почти напротив законного

Мониторинг улиц будет продолжаться до 31 декабря. За незаконную торговлю предусмотрены штрафы в отношении граждан от 2 до 3 тысяч рублей, в отношении должностных лиц от 10 до 15 тысяч рублей, а в отношении юрлиц от 20 до 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«90-е возвращаются»: воронежцы в соцсетях обсуждают покушение на главу Рамонского района
В Воронежской области девять жителей пострадали из-за гололеда за неделю
В Воронеже собутыльники сломали ребра знакомому
Местный житель о покушении на главу района под Воронежем: «В Рамони есть что делить»
Воронежский пильщик превратил аварийные деревья в произведения искусства
В Воронеже осудили посетителя шашлычной, устроившего стрельбу из автомата
Стало известно, как будут работать воронежские медучреждения в новогодние праздники
В Воронежской области будут судить директора УК, незаконно вывозил коммунальные отходы за деньги
В Воронежской области мужчина похитил мопед, чтобы сделать из него мотоблок
Воронежцам рассказали, как выбирать икру перед Новым годом
Воронежцам, мерзнущим в многоквартирном доме после капремонта, пообещали решить проблему
«Для нас это был шок»: в администрации рассказали о пострадавшем главе Рамонского района
В Воронеже продавец незаконного елочного базара пытался спрятаться в машине
Полторы тонны мяса уничтожили из-за нарушений на воронежском предприятии
Появились фотографии повреждений автомобиля главы Рамонского района после покушения
Отрезок деревянной трубы древней воронежской канализации передали в музей ВГТУ
В новом году в Воронеже восстановят линии рециркуляции к 90 объектам
На месте покушения на главу Рамонского района не нашли второго взрывного устройства
Правительство Воронежской области окажет помощь семье главы района, чью машину взорвали
Бомж в Воронеже вырвал золотые серьги у 64-летней пенсионерки