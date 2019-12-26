Воронежские врачи оказали помощь 13 тысячам иностранных пациентов
В основном это были граждане бывшего СССР
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За 11 месяцев 2019 года в медицинских учреждениях Воронежской области получили помощь 13092 пациента-иностранца на общую сумму более 40 миллионов рублей. Чаще всего это были граждане Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Украины и Египта. Самыми востребованными направлениями для иностранцев стали терапия, офтальмология, неврология, акушерство и гинекология, хирургия.
Иностранцы в основном пользовались услугами городской поликлиники №1 и областной больницы, БСМП №1, областной офтальмологической больницы и роддома №3.
ИСТОЧНИК KP.RU