Очередной воронежец перевел свои деньги банкиру-мошеннику

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-26T13:01:04+03:00

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27-летнему жителю Железнодорожного района позвонил очередной сотрудник службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что с карты заявителя происходит списание денежных средств.

Лжесотрудник любезно предложил обезопасить «пластик» от мошенников. Для этого нужно было всего лишь предоставить ему персональные данные, включая номер и защитный код карты. Воронежец раскрыл необходимые данные, после чего с его расчетного счета действительно было списано более 60 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают хитрого «банкира». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Отметим, что только за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано пять сообщений о совершенных мошенничествах.

ИСТОЧНИК KP.RU