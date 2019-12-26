2019-12-26T08:56:36+03:00
Общество

В Воронежской области более 100 тысяч пенсионеров только с помощью федеральной доплаты дотягивают до прожиточного минимума

Да и получающуюся в итоге сумму трудно назвать достаточной
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Прожиточный минимум пенсионера в 2019 году в Воронежской области составляет 8 750 рублей. Если после выхода на заслуженный отдых человек по тем или иным причинам получает меньше, то ему назначается федеральная социальная доплата. Так, к 1 декабря такую доплату в нашем регионе получали 107 тысяч человек. Ее средний размер - 1786 рублей.

Отметим, что на будущий год было решено оставить прожиточный минимум в нашем регионе на прежнем уровне - тех же 8 750 рублях, несмотря на инфляцию.

Напомним, с 1 января пенсионеры, ушедшие на заслуженный отдых, могут рассчитывать на увеличение выплат на 6,6%. В связи с этим ожидается уменьшение численности тех, кто получает федеральную социальную доплату до 90 тысяч человек.

Если в 2019 году расходы на доплату составят 2,4 млрд, то в 2020 - 1,9 млрд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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