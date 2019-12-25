2019-12-25T18:49:57+03:00
Происшествия

В Воронеже в общежитии агроуниверситета один студент тяжело ранил другого

Поссорились молодые люди из-за бытовых неурядиц
Юрий КОЗЛОВ
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За удар первокурсника ножом в живот мужчина может сесть на десять лет.За удар первокурсника ножом в живот мужчина может сесть на десять лет.Фото: из архива «КП»
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В ночь с пятницы, 20 декабря, на субботу, 21 декабря, дикий инцидент произошел в общежитии воронежского аграрного университета. Поссорились студенты первого и второго курсов, одному 25 лет, другому 30. Казалось бы, как говорится, голова на плечах уже должна быть. Но нет – мужчина постарше схватил нож и ударил первокурсника в живот. Молодого человека увезли в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину задержали, ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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