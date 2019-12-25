2019-12-25T17:40:13+03:00
Общество

Стало известно, в каких домах Воронежа отключат свет 26 и 27 декабря

У жильцов дома № 3 на улице Минина отопление идет от электричества, и уже несколько дней мерзнут дети
Юрий КОЗЛОВ
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Работники "Воронежгорэлектросети" меняют воздушные линии, а жильцы ближайших домов остаются без света.Работники "Воронежгорэлектросети" меняют воздушные линии, а жильцы ближайших домов остаются без света.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Люди, живущие в доме № 3 на улице Минина Ленинского района, пожаловались на ежедневные отключения света с утра до 15.00. Это для них двойная беда, потому что отопление в здании работает от электричества. Жильцы опасаются, что такое испытание для них продлится до Нового года.

В управлении информации мэрии Воронежа пояснили, что в эти часы шел ремонт воздушных линий. Им занимались специалисты «Воронежгорэлектросети». Вот только на сайте этого учреждения указывалось, что света не будет максимум четыре часа во временной промежуток с 9.00 до 16.00. На самом деле работы значительно затянулись.

26 и 27 декабря людям с улицы Минина, судя по расписанию отключений, вроде бы беспокоиться не о чем. Зато не повезет жильцам других домов.

26 декабря с 9.00 до 16.00 будет отключение (как заявляют, на четыре часа) на улице Лизюкова в домах №№ 63, 65 и 67. Причина та же – ремонт. На тот же срок, но из-за замены участка сети вырубят электричество по следующим адресам:

Богдана Хмельницкого, 68

Маршала Одинцова, 9, 11, 13, 15, 17, 17Т, 19, 21,

С 10.00 до 11.00 из-за подключения встроенного помещения не будет света:

на улице Бакунина в домах №№ 2 и 6;

на Кольцовской в домах №№ 52, 52А и 54;

на Куколкина в доме № 24;

на Плехановской в доме № 35;

на улице Революции 1905 года в домах №№ 23 и 25.

С 10.00 до 12.00 из-за установки приборов учета отключат электричество по следующим адресам:

улица Владимира Невского, №№ 1А, 1Б, 1В, 2А:

улица Хользунова, №№ 93, 94 и 96.

27 декабря четыре часа из-за ремонта не будет света в промежутке с 9.00 до 15.00 еще на двух улицах:

Владимира Невского, 35

Мордасовой, 3 и 3/А

В промежутке с 9.00 до 12.00 на два часа из-за замены приборов учета отключат электричество по следующим адресам:

улица Ворошилова 23, 31, 33, 33Г, 35, 37, 39, 41

Строго с 10.00 до 12.00 по той же причине вырубят свет на Московском проспекте в следующих домах:

№№ 129, 129А, 129К, 143Б, 145, 145/А, 145/А, 145Б, 145В, 145Д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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