2019-12-25T17:36:25+03:00
Общество

В Воронеже из-за санитарных нарушений на месяц остановили работу молочной компании

Компания должна устранить выявленные нарушения
Олег ИВАНОВ
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Работа молочной компании в Бутурлиновском районе Воронежской области была приостановлена из-за нарушения ветеринарно-санитарных норм. Суд признал ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» виновным в нарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил ( ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ).

В течение 30 суток, а именно столько будет длиться «простой», компания должна устранить выявленные нарушения. Во время проверки сотрудники местного управления Россельхознадзора выявили не мало нарушений.

Например, асфальтное покрытие дорог, проездов и площадок внутри предприятия частично разрушено. Контейнеры для сбора отходов установлены на площадках без твердого покрытия. Хранение дезинфицирующих препаратов, моющих кислотных и щелочных средств осуществляется в открытом коридоре. Не обеспечено раздельное хранение сырья и готовой продукции. А сливочное масло хранится в контейнере вплотную к стенам, что недопустимо.

- Указанные нарушения могут привести к выпуску продукции, небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении, что является нарушением Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, - отмечают в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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